İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Yaşar Ulaş yönetimindeki 44 BG 457 plakalı otomobil, Eskiköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Ulaş ile otomobilde bulunan Zeynep (6), Elif Sude ( 13), Merve (17) ve Minever Ulaş (45) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.