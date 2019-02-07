Otomobil şarampole yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Murat İrmikçi yönetimindeki 34 HK 7768 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazada yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.