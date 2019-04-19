Otomobil şarampole yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Hasan Öztürk'ün kullandığı 02 AAP 008 plakalı otomobilin Gölbağı Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Öztürk ve yanında bulunan Mehmet Eren Kaplan yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.