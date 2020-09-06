Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Atatürk Barajı istikametine giden Umut Lacin yönetimindeki 34 LT 507 plakalı honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole uçtu.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.