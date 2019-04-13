Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Adıyaman’da seyir halindeki otomobilin motor kısmındaki yangın büyümeden söndürüldü.
Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmındaki yangın büyümeden söndürüldü.
Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25122 Sokak üzerinde seyir halindeki Harun Mermer yönetimindeki 16 N 5336 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Otomobili yol kenarına çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. Yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.