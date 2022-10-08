Otomobil sürüye çarptı

Kaza, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 02 AD 551 plakalı Toyota marka otomobil Gölbaşı istikameti ilerlerken, koyunlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan Hüseyin Öztürk'ün sürüsüne çarptı.

Otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu. Araçta maddi hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. Telef olan koyunlar yoldan alınarak kısmen kapanan yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.