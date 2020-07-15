Otomobil takla atıp refüje çıktı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak refüje çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 KF 363 plakalı Renault marka otomobil, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi önünde takla atarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve refüjde bulunan korkuluk demirlerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.