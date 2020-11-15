İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 1 ölü

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Samsat'ın Doğanca köyü yakınlarında Emre Tümer (23) idaresindeki 02 CD 268 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emre Tümer yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.