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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abdullah Coşkun idaresindeki 27 JB 612 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Coşkun yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

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