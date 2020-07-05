İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Yegin idaresindeki 34 GY 2538 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün Karaburun köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Yegin yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.