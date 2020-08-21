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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Köseli Köyünde E.G., idaresindeki plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada yaralanan E.G., isimli sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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