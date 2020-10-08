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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AAN 010 plakalı Tofaş marka otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol ortasında ters dönen otomobilde bulunan M.K., isimli kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza yapan otomobil polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardın yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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