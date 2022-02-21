İhlas Haber Ajansı

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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan R.M., idaresindeki 02 AY 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar alanı yakınlarında takla attı. Takla atarak ters dönen araçta bulunan sürücü R.M., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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