Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sıdıka V., idaresindeki 02 ADC 346 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü Sıdıka V., yaralandı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan sürücü Sıdıka V., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.