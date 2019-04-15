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Otomobil takla attı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Gaziantep karayolu üzerinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Gaziantep karayolu üzerinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Yusuf Ziya Kara idaresindeki 01 EKD 02 plakalı otomobil sürücüsü Gölbaşı Balkar Beldesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada otomobilde bulunan sürücü Yusuf Ziya Kara, Fatma Aliye Kara ve Cihangir kara yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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