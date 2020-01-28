Otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Besni istikametine giden Hasan Kızılırmak idaresindeki 27 HT 190 plakalı otomobil, Suvarlı Beldesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hasan Kızılırmak ile otomobilde bulunan Murat Gündüz ve Bekir Sabancı yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.