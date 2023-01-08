İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Erol A., idaresindeki 01 BUB 59 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Atmalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Erol A., ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Beş yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.