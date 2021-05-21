Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Orhan T. idaresindeki 02 BF 333 plakalı Hyundai marka otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Atatürk Barajı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Takla atan otomobil daha sonra şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Orhan T. ile otomobilde bulunan Gülcan T. yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.