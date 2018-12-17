Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut K., idaresindeki 34 UF 6443 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Adıyaman Havalimanı yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Zeynep K. (48), Kübra K. (24), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.