Otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Adıyaman'da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mesut Ö. idaresindeki 02 FD 184 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen 02 ABV 240 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mesut Ö. ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.