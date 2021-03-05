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Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, E.K., idaresindeki 80 LK 162 plakalı Toros marka otomobil, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında Y.Y., idaresindeki 42 YY 392 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.K., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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