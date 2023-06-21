Otomobil traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Seyit Batal Ş. idaresindeki 02 BG 800 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde bulunan Hüseyin Ö. idaresindeki 72 EE 238 plakalı traktöre Adıyaman-Kahta Karayolu 9. kilometrede arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücülerden Seyit Batal Ş., Hüseyin Ö. ve otomobilde bulunan Ayşe Ş. ile Elif Serra Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.