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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 7 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gerger'in Onevker köyü yakınlarında Yakup D. idaresindeki 34 PM 8771 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yakup D. ile otomobilde bulunan Nergiz D., Sibel D., Mehmed Eren D., Fatma D., Gökhan D. ve Zeynep D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger ve Kahta İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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