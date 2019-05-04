Otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şaban Ö. idaresindeki 02 FS 597 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında Abuzer Ö. idaresindeki 49 AP 411 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken traktörün büyük lastiği ise yerinden koptu. Kazada sürücülerden Abuzer Ö., Şaban Ö. ve otomobilde bulunan Kemal Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü Abuzer Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.