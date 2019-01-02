İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeyen çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeyen çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (27) çarptı. Kazada yaralanan öğrenciler olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eli Dağdelen yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emine Şevval Aytemir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.