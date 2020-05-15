Otomobil yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman’da park ahlindeki otobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Adıyaman'da park ahlindeki otobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Eski Mezarlık yanında park halinde bulunan Mehmet İspin'e ait 02 AAE 521 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında otomobilin motor kısmında maddi hasar gelirken, yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.