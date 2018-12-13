Otomobil yayaya çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kız, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eyüp A., idaresindeki 06 VZM 18 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi Fatih Cami karşı tarafında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Rojda Ç'ye (16), çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Rojda Ç., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Rojda Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.