Otomobil yayaya çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağına yakın yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Berfin Akın'a, Mustafa G., idaresindeki 16 LSR 93 plakalı otomobil çarptı. Yaşanılan kazada yaralanan Berfin Akın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.