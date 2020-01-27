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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, ger geri giden otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, ger geri giden otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 57 ABB 100 plakalı otomobil Demokrasi Parkı Yenipınar Camii önünde geri geri gittiği esnada yoldan geçen Hacı Zeynal Dolma'ya çarptı. Meydana gelen kazada başından yaralanan Dolma, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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