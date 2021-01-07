Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Camii yakınlarında yolun karşı tarafına geçmek isteyen S.B. isimli kadına, A.B., idaresindeki 02 ABM 134 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada S.B., yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.