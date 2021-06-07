Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski otogar yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hüseyin Arslan'a, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 HE 614 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Hüseyin Arslan yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.