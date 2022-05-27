Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin yol kenarında tekerlekli sandalyeyle ilerleyen engelliye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Alper Sarıgül idaresindeki 34 YAV 64 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yol kenarında tekerlekli sandalyeyle ilerleyen engelli olduğu belirtilen Mulla Gülmez'e, çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Mulla Gülmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.