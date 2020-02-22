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Otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü

Adıyaman’da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Altınşehir istikametinden kent merkezine ilerleyen Bahattin Bilgin yönetimindeki 02 475 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü otomobili sağa çekerek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yangın büyümeden söndürdü.


Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

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