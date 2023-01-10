Otomobilden kaçtı, kamyona çarptı

Adıyaman'da yola çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yapan bisiklet sürücüsü, karşı şeride geçince kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce bisikletiyle Siteler Mahallesi 8.Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında seyir halinde bulunan Ahmet Darak, yola çıkan otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaparak karşı şeride geçti. Şerit değiştiren Ahmet Darak, karşı yönden gelen Cengiz Şahin idaresindeki 44 ACE 858 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları ise iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası yaralanan bisiklet sürücüsü Ahmet Darak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmet Darak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın yaşandığı yerde maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların sıklıkla meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.