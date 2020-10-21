Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman'da, yola girmeye çalışan bir otomobile çarpmamak isteyen motosiklet sürücüsü, motosikleti devirmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 BC 538 plakalı motosikletiyle Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde ilerleyen Şenol Sönmez, ara sokak içerisinden önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Şenol Sönmez, hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.