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Otomobile giren yaramaz kediyi itfaiye ekipleri çıkardı

Adıyaman’da, bir otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı.

Adıyaman'da, bir otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı.


Fatih Mahallesi Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında bulunan park halindeki 02 AG 226 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sahibine ulaşarak otomobili kaput kısmını açtırdı. Kaputun açılmasına rağmen girdiği yerinden inat ederek çıkmayan yaramaz kedi için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi, otomobilden çıkarak bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

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