Otomobilin altında sıkışan köpek kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin altında sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Fırat Mahallesinde bir otomobilin altında sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin altında sıkışan köpeği yaptığı çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarttı. Yara almadan kurtarılan köpek daha sonra itfaiye ekipleri tarafından serbest bırakıldı.