İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Şevket Yıldırım idaresindeki 71 AF 412 plakalı traktöre, aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin B., idaresindeki 02 FC 233 plakalı Renault marka otomobil Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında arkadan çarptı.


Otomobilin arkadan çarptığı traktör yol ortasına devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Şevket Yıldırım ile otomobil sürücüsü Hüseyin B., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü Şevket Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.