Otomobilin çarptığı 2 kardeş ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 8 ve 10 yaşındaki 2 kardeş ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Asfalt Mahallesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Emine Maksume (10) ile Semer Maksume (8) adlı kardeşlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan çocuklar ağır yaralandı. İki kardeş kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.