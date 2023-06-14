Otomobilin çarptığı ambulans refüje çıktı

Adıyaman'da, otomobilin arkadan çarptığı ambulans kontrolden çıktı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Ünal idaresindeki 02 AAJ 070 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan Abdurrahman Yücel idaresindeki 02 LF 200 idaresindeki ambulansa arkadan çarptı. Atatürk Bulvarı Çevre ve Şehircilik Adıyaman İl Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada ambulans refüje çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.