İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeni Besni Mahallesi'nde 2 yaşındaki Damla Varol'a çarptı. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan bebek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.