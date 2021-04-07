İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 1.Çevre Yolu ile Abdulmusa Caddesinin kesiştiği noktada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Hasan Mert A'ya, Süleyman Ş., idaresindeki 80 GR 715 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.