Otomobilin çarptığı genç yaralandı

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mikail D. idaresindeki 02 HF 068 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman-Kahta karayolunun 7. kilometresinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Muzaffer Akbaş'a (17) çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Muzaffer Akbaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.