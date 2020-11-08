İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman’da, otomobil motosiklete çarptı.

Adıyaman'da, otomobil motosiklete çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken motosikletten düşen sürücü ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Vedat Ö., idaresindeki 02 LA 830 plakalı motosiklete Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi önünde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü aracıyla beraber hızla olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü Vedat Ö., ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.