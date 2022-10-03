Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 92 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Adıyaman Valiliği Kavşağında olun karşı tarafına geçmeye çalışan Sebiha Alıcı'ya Abidin K., idaresindeki 44 ACU 968 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.