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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasının karşısında meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 02 LGF 09 plakalı otomobil şehir merkezi istikametinden Kahta istikametine giderken, karşıya geçmeye çalışan Mahmut Akar'a (68) çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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