Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Y., idaresindeki 06 HB 2616 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bilal E'ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya Bilal E., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.