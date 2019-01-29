İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AAB 027 plakalı otomobil geri geri gittiği esnada, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yan tarafında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdulhakim Y.'ye çarptı. Kazada yaralanan Abdulhakim Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.