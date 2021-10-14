İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da yolun karşına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan F.D., isimli kız çocuğuna Ö.D., idaresindeki 34 DPJ 295 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada F.D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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