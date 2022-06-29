İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hasan T., idaresindeki 01 NF 875 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mervan T'ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Mervan T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen trafik polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.